Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü
Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Balkan şehitleri, yağmur altında anıldı (2)

MEHTERAN BİRLİĞİ KONSER VERDİ Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Mimar Sinan Spor Salonu'nda konser verdi. Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral...

Balkan şehitleri, yağmur altında anıldı (2)

MEHTERAN BİRLİĞİ KONSER VERDİ
Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, Mimar Sinan Spor Salonu'nda konser verdi. Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne temsilcisi büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve öğrenciler katıldı.
Kentte aralıkla süren yağmur yağışı nedeniyle salonda düzenlenen ve 1 saat süren Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği konseri ilgiyle dinlendi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314