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Balıklıgöl’deki çamur tabakasının temizliği devam ediyor

Ali LEYLAK-Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın simgesi olan ve kutsallığına inanılan Balıklıgöl'de geçen hafta yağan yağmurun ardından yüzeyde oluşan çamur tabakasını temizleme çalışması devam ediyor. Kirliliğin ardından...

Balıklıgöl’deki çamur tabakasının temizliği devam ediyor

Ali LEYLAK-Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın simgesi olan ve kutsallığına inanılan Balıklıgöl'de geçen hafta yağan yağmurun ardından yüzeyde oluşan çamur tabakasını temizleme çalışması devam ediyor. Kirliliğin ardından balık ölümlerinin de olduğu göle temiz su takviyesi yapılarak, oksijen seviyesi artırılıyor.
Kentte geçen cuma günü etkili olan sağanak yağışla birlikte taban sularının yükselmesi nedeniyle Balıklıgöl tünel girişi çamurlu suyla doldu. Suların çekilmesinin ardından belediye ekipleri Balıklıgöl'de temizlik çalışması başlattı. Yağış sonrası göl yüzeyini kaplayan çamurlu suyun temizlenmesi için ekipler seferber oldu.
Çamur tabakasının kapladığı gölde tıkanan su giderleri temizlenerek açık tutuklamaya çalışılırken, filelerle de su yüzeyi temizleniyor. Balık ölümlerinin yaşandığı göldeki kirliliğin giderilmesi ve balıkların daha fazla zarar görmemesi için pompalarla oksijen takviyesi yapılıyor.
5 gündür temizliğin devam ettiği Balıklıgöl’de inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, su baskınının kot seviyesinin düşük olduğu için gölde etkili olduğunu belirterek, "Bir haftadır tüm imkanlarımızla burada seferber olmuş durumdayız. Burası için gerekli müdahaleler hemen sağlandı. Oksijenlendirme çalışmaları yapıldı. Kimyasal analizler ve su takviyesi yapıldı. Balıkların sağlığında herhangi bir problem yok. Tedbirleri çok hızlı ve zamanında uygulanınca hasarsız bir şekilde atlatmış bulunuyoruz. Artık bu bölgede drenaj çalışmalarına başlayacağız" dedi. 
Öte yandan aynı bölgede bulunan ve 2 yıldır taban suyu yükseldiği ve kolonları kaydığı için ibadete kapalı olan Döşeme Camisi'nde yaşanan sorunun kaynağı ise henüz tespit edilemedi. Nihat Çiftçi, taban suyunun yükselmesi nedeniyle zemininde hasar oluşan cami zeminini güçlendirmeye çalıştıklarını anlatarak, "Balıklıgöl havzasında su seviyesinin yüksek oluşu nedeniyle bu tür tarihi mekanlarımızda rutubet oranları çok yüksektir. Yeni teknolojiyle bu rutubettin önüne geçmek için çalışmalar sürüyor" dedi.
Vakıflar Bölge Müdürü Vekili Mehmet Ali Tavalı ise camideki zemin güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

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