Balıklı pide beğenildi

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde hamur ustası Cavit Ercis, Karadeniz'in vazgeçilmez iki meşhur lezzeti balık ve pide bir araya getirdi, 'balıklı pide' yaptı. İşletmede kavurmalı, kıymalı, peynirli pide çeşitlerine somon, levrek ve mezgit gibi balık türleri de eklenmesi, müşterilerce beğenildi.

İlçede 30 yıllık hamur ustası Cavit Ercis alışılagelmiş peynirli ve kıymalıdan oluşan Karadeniz'e özgü pide çeşitlerine bir yenisini daha ekleyerek farklı bir lezzet ortaya çıkardı. Karadeniz'in vazgeçilmez iki meşhur lezzeti balık ve pide bir araya getirmeyi amaçlayan Ercis, müşterilerine somon, levrek ve mezgit gibi balık çeşitlerini pideyle birlikte sunuyor. Müşteriler, kendine özgü hamurdan yapılan ve içerisindeki farklı balık çeşitleri bulunan pideyle yep yeni bir damak tadı yakalıyor. Yöre sakinleri ve yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin, iki lezzeti bir arada görmesiyle müşterilerin işletmeye de ilgisi arttı.

'GİZLİ KALMIŞ LEZZET'

İşletmede balıklı pideyi yapan hamur ustası Cavit Ercis, klasikleşmiş Karadeniz pidelerinin yenilenme zamanının geldiğini söyledi. Balıklı pidenin gizli kalmış bir lezzet olduğunu anlatan Ercis, "Karadeniz denildiği zaman pide akla gelir. Peynirli, kıymalı klasik pideler. Artık bu pidelerin de yenilenme zamanı geldiğini düşündük. 'Ne yapabiliriz' diye düşünürken, balıklı pideyi denedik. Tabi ki her balıktan da pide olmuyor. Şu anda en çok tutulan levrekli pide oldu. Balıklı pide, pideciler için gizli kalmış bir lezzet. Bizde bu lezzeti açığa çıkararak müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

USTASINDAN BALIKLI PİDE TARİFİ

Ercis, müşterilerin pideyi beğenmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Hamur ustası Ercis, merak edenler için pidenin yapılışını şu şekilde anlattı:

"Balıklı pidenin hamurunu normal pideye oranla daha ince bir şekilde açıyoruz. Önceden hazırlanan içerisinde domates, biber ve yerel baharatların bulunduğu sos orantılı bir şekilde hamurun üzerine sürüyoruz. Müşterilerimizin tercihine göre, flöto şeklinde hazırlanmış ve kılçıkları çıkarılmış levrek, somon ve havyarı bu sosun üzerine koyuyoruz. Pidenin üzerine yine hazırladığımız sosu yerleştirip kaşarı serpiyoruz. Hazırladığımız pideyi fırında 15 dakika kadar bekletip müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz."

'HERKESİN TATMASI GEREKEN BİR LEZZET'

Balıklı pideyi arkadaşından duyduktan sonra ilçeye yemeye geldiğini belirten Burcu Dilli, herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini belirtti. Dilli, "Karadeniz'in pidesi de balığı da meşhur. Bu iki lezzeti bir arada görmek çok güzel oldu. Balıklı pideyi arkadaşlarımdan duyduğumda bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Gelip yediğimde çok beğendim. Bütün herkesin tatması gereken bir lezzet" diye konuştu.



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