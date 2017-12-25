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Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Cangök: "İlk yarı sonunda hedefi tutturamadık"

BALIKESİRSPOR Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor'a ilk devrenin son maçında yenilerek, Play-Off hattında giremedikleri için üzgün olduğunu belirtti. TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Teknik...

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Cangök: "İlk yarı sonunda hedefi tutturamadık"
BALIKESİRSPOR Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor'a ilk devrenin son maçında yenilerek, Play-Off hattında giremedikleri için üzgün olduğunu belirtti.
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, ligin ilk yarısı sonunda hedefi tutturamadıklarını ve planlarının aksadığını söyledi. Geçen pazar günü deplasmanda karşılaştıkları Manisaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlanmalarına rağmen mağlup olduklarını belirten Cangök şöyle konuştu:
"Hedefimiz 3 puan alıp devreye ilk 6 takım arasında girmekti. Ne yazık ki Manisa karşısında çok kolay goller yediğimiz yetmiyormuş gibi, çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedik. Antrenmanlarda bile giremeyeceğimiz kadar gol pozisyonunu hovardaca harcadık. Farklı kazanacağımız maçı 3-1 gibi bir skorla farklı kaybettik. Bunu Manisaspor'u küçümsemek için söylemiyorum. Üçüncü bölgede beceriksizdik. Çok rahat gol pozisyonlarına girdik, final bölümünde hatalar yaptık. Çok basit goller yedik. İlk golü çıkarken kaptırıp yedik. İkinci gol de basitti. Ofsayt var mıydı, yok muydu bilmiyorum. 3'üncü golde rakip oyuncu çok uzaktan vurdu, iyi yere gitti. Maçın kırılma anları vardı. Bir penaltı pozisyonumuz görmezden gelindi. Benim için tarifi zor bir maçtı. Oyuncularım gol vuruşlarında şanssızdı. Yapacak bir şey yok, evdeki hesap çarşıya uymadı. İkinci devreye bakacağız."
Ligin ilk yarısını 23 puanla 8'inci sırada tamamlayan Balıkesirspor Teknik Direktör Can Cangök, transfer konusunda da yönetimle görüşeceğini ve ortak karar alacaklarını kaydetti. 

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