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Balıkesirspor Baltok'ta Burak ve Okan affedildi

Hilmi DUYAR / BALIKESİR,() - BALIKESİRSPOR Baltok’ta kadro dışı bırakılan Burak Çalık ve Okan Alkan, yönetim tarafından affedildi.  TFF 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor Baltok'un, Samsunspor ile oynadığı karşılaşmadan...

Balıkesirspor Baltok'ta Burak ve Okan affedildi

Hilmi DUYAR / BALIKESİR,() - BALIKESİRSPOR Baltok’ta kadro dışı bırakılan Burak Çalık ve Okan Alkan, yönetim tarafından affedildi. 
TFF 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor Baltok'un, Samsunspor ile oynadığı karşılaşmadan sonra teknik heyetin raporu doğrultusunda Okan Alkan kadro dışı bırakıldı. Bu oyuncunun kadro dışı bırakılmasına tepki gösterip 2 hafta antrenmanlara çıkmadığı için kaptanlığı elinden alınan Burak Çalık da kadro dışı kaldı. Yönetim, durumlarını değerlendirdiği 2 futbolcuyu affetti.
Balıkesirspor'un resmi internet sitesinde Okan Alkan ve Burak Çalık için verilen mesajda şöyle denildi: "Profesyonel futbol takımımızın oyuncuları Burak Çalık ve Okan Alkan'ın disiplinsiz hal ve hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmaları sonrası futbolcularımızın yönetime takımda kalmak istemelerini belirtmesi ve bu güne kadar gösterdikleri olumlu tavırları nedeniyle yönetim kurulumuz tarafından kadro dışı kalan oyuncularımız hakkında yeniden değerlendirme yapılmıştır. Toplantıda alınan karar gereği futbolcularımız Burak Çalık ve Okan Alkan yönetim kurulumuz tarafından affedilmiştir. Futbolcular Balıkesirspor'un 2 Ocak 2018 tarihinde başlayan Antalya'da yapılacak devre arası kampa da katılacaktır.”

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