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Balıkesirspor Baltok Giray Bulak ile anlaştı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, () - BALIKESİRSPOR Baltok’ta Can Cangök’ten boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bulak’ın, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya’da yaptığı kampa bu akşam...

Balıkesirspor Baltok Giray Bulak ile anlaştı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, () - BALIKESİRSPOR Baltok’ta Can Cangök’ten boşalan teknik direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Bulak’ın, kırmızı-beyazlı ekibin Antalya’da yaptığı kampa bu akşam katılacağı belirtildi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, sezona ekonomik sıkıntılar içinde başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremeyen Balıkesirspor Baltok’a 3 puan silme cezası verdi. Balıkesirspor tüm bu olumsuzluklara rağmen devre arasına 23 puanla 8’inci sırada girdi. Balıkesirspor Baltok Yönetim Kurulu daha önce kadro dışı bırakılan Okan Alkan ile Burak Çalık’ı affedince, önce Yardımcı antrenör Suat Sarıcan, daha sonra da Teknik Direktör Can Cangök istifa etti. Cangök ’ya yaptığı açıklamada adeta istifa ettirildiklerini belirtirken, “Tüm zorluklara rağmen takımı Play Off mücadelesi yapacak duruma getirdim. Burada oyucularımın büyük payı var. Okan ve Burak’ın teknik heyete sorulmadan af edilmesi, ben takımın başındayken başka teknik adamlarla görüşmeler yapılması adeta bize 'istifa et' demeye getirildi. Bu nedenle istifa ettim" dedi.
Balıkesir Baltok ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ekim ayında Adana Demirspor'dan ayrılan Giray Bulak'ın takımın başına getirildiği açıklandı.Kırmızı-Beyazlık ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızda Can Cangök’ten boşalan Teknik Direktörlük görevine sezon sonuna kadar Giray Bulak getirilmiştir. Yeni hocamız bugün akşam saatlerinde Antalya kampına katılacak ve yarın sabah gerçekleştirilecek antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Giray Bulak hocamıza kırmızı-beyaz renklerimiz altında başarılar diliyoruz” denildi.

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