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Balıkesirliler mobil kesimhaneleri tercih etti

BALIKESİR'de vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 ayrı yerde konuşlandırdığı mobil mezbahaları tercih etti. Balıkesir'de kurban hizmetlerinin daha temiz, hijyenik ve kolay yapılabilmesi için...

Balıkesirliler mobil kesimhaneleri tercih etti
BALIKESİR'de vatandaşlar, kurbanlıklarını kestirmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 ayrı yerde konuşlandırdığı mobil mezbahaları tercih etti.
Balıkesir'de kurban hizmetlerinin daha temiz, hijyenik ve kolay yapılabilmesi için Altıeylül'de, Bahçelievler ve Gümüşçeşme mahalllelerindeki kapalı pazaryeri, Karesi'de Adnan Menderes, Ali Hikmet Paşa, Paşaalanı mahalleleri kapalı pazaryeri, Bandırma'da 600 Evler Mahallesi Korazman Mevkisi Hayvan Pazarı, Edremit'te Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri, Altınoluk Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Anfi Tiyatro arkası, Burhaniye'de Bahçelievler Mahellesi Bahçelievler Pazaryeri'nde mobil mezbahalar konuşlandırıldı. Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Dursunbey, İvrindi, Gömeç, Marmara, Savaştepe, Sındırgı belediyelerinin kesimhanelerinde de küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Vatandaşlardan küçükbaş hayvan kesimi için 20, büyükbaş hayvan için ise 100 lira alındı. Kurbanlıklarıyla beraber kesimhanelerin önünde kuyruğa giren vatadaşlar, hijyenik ve daha hızlı hizmet verildiği için mobil kesimhaneleri seçtiklerini belirtti.
Bir veterinerin de görevlendirildiği mobil mezbahada kurbanı kestirmek isteyenler, aldıkları makbuzu görevlilere vererek, sıraları gelince kurbanlarının kestirip, parçalara ayrılmasını sağladı. Tüm kesim aşamalarını da izleme fırsatı bulanlar, gönül rahatlığıyla kurbanlarını kestirmenin verdiği mutlulukla evlerine döndü. Kurban derileri ise kesim yapılan noktalardaki Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Diyanet Vakfı görevlileri tarafından makbuz karşılığı toplandı.
ACEMİ KASAPLAR
Öte yandan, mobil mezbaha ya da belediyenin kesimhanelerine gitmeyip, kurbanlarını kendileri kesmeye kalkan acemi kasaplar, çeşitli yerlerinden yaraladı. Saat 11.00 itibariyle Balıkesir'deki devlet ve özel hastanelere 32 acemi kasap, tedavileri için başvurdu.

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