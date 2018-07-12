Balıkesir’de çocuk parkları kamerayla izleniyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 çocuk parkına güvenlik kamerası kuruldu. Projenin tanıtın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Zekai Kafaoğlu, kameralı park sayısının 22'ye çıkarılacağını söyledi.Balıkesir'de, çocukların daha güvenli bir şekilde oyun faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için hayata geçirilen ‘Güvenlik kameralı çocuk parkları’ projesinin tanıtımı Şehitler Parkı’nda yapıldı. Tanıtım toplantısına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Avcı, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, akıllı kent Balıkesir projesi için ilk adımların atıldığını belirtirken, bu projeyle artık anne ve babaların çocuklarını daha huzurlu bir şekilde parklarda oynatabileceklerini söyledi. Ailelerin çocuklarını güvenli bir şekilde park ve oyun alanlarına gönderebilmelerini istediklerini belirten Kafaoğlu, “Bizim sorumluluğumuzda olan 22 tane parkımızı kameralarla izleyerek burada olabilecek yanlışlıkları, istismarları, çocuklara yönelik olabilecek şiddetin önüne geçme gayreti içindeyiz. Bununla ilgili projemizi başlatmıştık, bu devam ediyordu. Bundan sonra da devam edecek. Parklarımızın tamamını bu şekilde kameralarla izleyerek art niyetlerin önüne geçeceğiz. Emniyetin de işbirliğiyle bunu başaracağız. 10 parkımızda bulunan 19 çocuk oyun grubu alanının kameralarla güvenliği sağlandı. Hedefimiz, kent ve ilçe merkezlerimizdeki çocuk oyun alanlarını ‘Akıllı Kent Balıkesir’ projesi kapsamında 2023 hedefleri doğrultusunda izlenebilir hale getirmektir” dedi.Tanıtım toplantısı ardından Başkan Kafaoğlu, parkta oynayan çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

FOTOĞRAFLI