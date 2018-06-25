Balıkesir’de AK Parti seçim sonuçlarını kutladı

BALIKESİR'de, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, daha sonra Milli İrade Meydanı'nda kutlama yaptı.Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti Balıkesir İl binası önünde toplanan yüzlerce vatandaş davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye AK Partili Başkanı Zekai Kafaoğlu, beraberinde milletvekilleriyle birlikte coşkuyla karşılandı. Başkan Kafaoğlu, İl Başkanı Hasan Demiraslan'ı da tebrik ederek, sonuçların hayırlı olmasını diledi. Kutlamalar daha sonra Milli İrade Meydanı’nda devam etti. Kutlamalara binlerce vatandaş katılırken, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.'ZULME SADECE TÜRKİYE'DEN SES ÇIKIYOR"Seçimlerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Seçim sonuçları hem şehrimiz için, hemşehrilerimiz için, ülkemiz için hatta ve hatta tüm bu coğrafyalar için hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz maalesef tüm dünyadaki mazlum coğrafyaların yaşadığı zulme karşı sadece Türkiye'den ses çıkıyor, bizden ses çıkıyor. O yüzden tüm masum coğrafyalar içinde bu sonuçlar, bu seçimler çok önemliydi. Herkesin gözü kulağı bizdeydi. O yüzden onlar içinde hayırlı olsun diyorum. Tüm dünya için tüm insanlar için hayırlı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza güvenen, Recep Tayyip Erdoğan'a güvenen inanan Balıkesirli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI