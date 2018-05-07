Balıkesir’de 3 bin 410 çocuk aynı anda süt içip, rekor kırdı

BALIKESİR’de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği'nin (HAYKOOP) ortaklaşa organize ettiği süt etkinliğinde, Guinness Rekorlar Kitabı’na girme denemesi yapıldı. Organizasyonda, 3 bin 410 çocuk aynı anda süt içerek rekor kırdı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, ilçe belediye başkanları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sütün faydalarını anlatan video gösterisinin izlenmesiyle başlayan etkinlikte, Kepsut Hayatın Ritmini Yakala Grubunun dans ve müzik gösteri sunuldu. Süt Şenlikleri kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Kuvayi Milliye Meydanı'nda toplanan 3 bin 410 çocuk, Guinness Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural’ın gözetiminde aynı anda süt içti. Kural tarafından rekor kayıt altına alındı. Kayıt işlemi için Vali Ersin Yazıcı, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve HAYKOOP Başkanı Faruk Özen’in imzaları alındı. Rekor kırılması ardından, etkinliğe katılan tüm çocuklara HAYKOOP tarafından kitap hediye edildi. Rekorun daha önce ise aynı anda süt içen 2 bin 500 çocuk ile Ankara’da kırıldığı öğrenildi. Balıkesir, 3 bin 410 çocuğun katıldığı etkinlik sonrası Guinness rekorunun yeni sahibi oldu.BALIKESİR’DE GÜNDE 2 BİN 200 TON SÜT ÜRETİLİYORHAYKOOP Başkanı Faruk Özen, Balıkesir’de hergün 2 bin 200 ton süt üretildiğini söyledi. Süt üretimi konusunda Balıkesir’in, Türkiye’nin ilk üç ili arasında yer aldığını ifade eden Özen, tüketim konusunda ise kentin geri sıralarda bulunduğuna dikkat çekti. Özen, süt tüketimini özendirmek için ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.‘SÜT REKORUNU HER YIL YUKARI ÇEKECEĞİZ’Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Balıkesir’in, Türkiye'yi doyuran il olarak bilindiğini söyledi. Balıkesir’in süt üretiminde Türkiye’de lider illerden olduğunu ifade eden Kafaoğlu, kentin sadece süt üreten değil, aynı anda birçok insanın süt içtiği bir şehir olarak da anılacağını belirtti. Her yıl düzenlenecek etkinlikler ile süt rekorunu daha da yukarı seviyelere çekmek istediklerini ifade eden Kafaoğlu, şunları söyledi:“Balıkesir’in adını sadece ürettiğimiz ürünlerle duymamamız lazım. Onları, Türkiye ve dünyaya en iyi şekilde tanıtmalıyız. HAYKOOP ile organize ettiğimiz bu etkinlikle Balıkesir, rekorlar kitabına girecek. Bu potansiyel Balıkesir’de var. Balıkesir artık mutlu ve huzurlu bir şehir. Bütün dinamiklerin bir araya geldiği bir il. Öznesi Balıkesir olduğu zaman bütün güçlerimizi birleştirebiliyoruz.”

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