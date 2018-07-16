Balıkesir’de 15 Temmuz ikinci yıl dönümünde anıldı

BALIKESİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Binlerce Balıkesirlinin katıldığı programda, 2 yıl önce yaşanan darbe girişiminde şehit olanlar anılırken, kalkışmaya karşı kazanılan zafer kutlandı.Balıkesir Valiliği önündeki Milli İrada Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Vali Ersin Yazıcı, AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, İl Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve bazı partilerin il başkanları katıldı. İlk olarak meydanda toplanan vatandaşlar ile protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmayı canlı olarak izledi. Ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu. Sala okundu ve 15 Temmuz 2016'daki bazı görüntüler izletildi. Daha sonra AK Parti milletvekilleri ve siyasi partilerin il başkanları birer konuşma yaptı.‘MESELE BAYRAK OLDUĞUNDA BALIKESİR HEP ÖN SAFLARDA OLDU’Etkinlikte AK Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşma yaptı. Balıkesir’in Kuvayi Milliye şehri olduğunu söyleyen Kafaoğlu, Balıkesir’in, mesele bayrak olduğunda her zaman ön saflarda yeraldığını belirtti. Kurtuluş Savaşı döneminde henüz Balıkesir işgal edilmemişken, Balıkesirlilerin Alaca Mescid’de bir araya gelerek milli mücadele kararı aldığını hatırlatan Kafaoğlu, şunları söyledi:"Balıkesir, Çanakkale Savaşı'nda en fazla şehit veren ildir. Balıkesir Lisesi, Çanakkale Savaşı'nda 3 dönem mezun vermemiştir. Henüz bıyığı terlememiş gençlerin bir daha geri dönmeyi düşünmediği bir şehirdir. İşte böyle bir memleketin, böyle bir şehrin mensubu olmaktan da onur duyuyorum. Balıkesirliler mesele vatansa gerisi teferruattır diyen insanlardır. İşte 15 Temmuz'da da böyle yaptınız. Bütün meydanları doldurdunuz. Bir ay boyunca burada nöbet tuttuk. Demokrasimize ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için nöbet tuttuk. Balıkesir üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam edecek. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var. Tarih boyunca da ödemeye devam edeceğiz. 15 Temmuz’da bu milletin iradesi rüzgâr gibi esti. Bu millet artık dirildi şahlandı. Bu millete artık özgüven geldi 15 Temmuz’da bayrağımız uğruna 250 kardeşimizi şehit verdik. 2196 kardeşimiz gazi oldu. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. O hainler başarılı olsalardı bugün burada toplanamazdık. Çanakkale Ruhu'nu dimdik ayakta tuttuğunuz için hepinize teşekkür ediyorum."VALİ YAZICI, 15 TEMMUZ GECESİ YAŞADIKLARINI ANLATTIDaha sonra Vali Ersin Yazıcı yaptığı konuşmada; öncelikle 2 yıl önce yine aynı meydanı dolduran Balıkesirlilere teşekkür etti. Balıkesirlilerden aldığı güç sayesinde o gün hainlere karşı dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Yazıcı, 15 Temmuz günü yaşananları şöyle özetledi:"O gece yaşananlardan haberdar olduğumda bu güzel şehirdeki insanları arkamda olduğun hissettiğim için, Kuvay-i Milliye şehri insanlarından güç aldığım için emniyet, jandarma ve tüm askeri birliklerin başındaki kişileri aramaya başladım. Çok basit bir soru sordum. Telefonu açtığım kişiye 'Kimin yanındasın kardeşim' dedim. Emniyet Müdürü, 'Sayın Valim, ben sonuna kadar, kanımın son damlasına kadar bu milletin yanındayım' dedi. İl Jandarma Komutanı telefonuma çıkmadı. Ama yardımcısı olan arkadaşımız şu an bir ilin jandarma komutanı 'Sayın valim bize gelen bir talimat var. Onu ilçelere dahi göndermiyorum. Sizin talimatınız nedir. Ben milletimin yanındayım.' dedi. Sonra 'Kimin yanındasın paşa' diye sordum, ilimizdeki paşalara. 'Sayın Valim biz devletin komutanlarıyız. Ben şu komutanlığa bağlıyım' falan. Ben bu soruları size güvenerek sordum. Şimdi siz bu meydanları doldurdunuz, 2 yıl önceki gibi buradasınız. O paşa Kepsut Cezaevi'nde tutuklu. Ben bugün buraya tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiir ve yazıların okunmasıyla etkinlik sona erdi.

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