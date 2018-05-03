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Balıkesir, süt içerek Guinness'e girmeye hazırlanıyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, süt üretiminde Türkiye'nin ilk üç ili arasında yer alan kentin adını, 7 Mayıs Pazartesi Günü düzenlenecek etkinlik ile Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıracaklarını söyledi. Etkinlikte,...

Balıkesir, süt içerek Guinness'e girmeye hazırlanıyor
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, süt üretiminde Türkiye'nin ilk üç ili arasında yer alan kentin adını, 7 Mayıs Pazartesi Günü düzenlenecek etkinlik ile Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdıracaklarını söyledi. Etkinlikte, rekor için 3 bin 500 çocuk aynı anda süt içecek.
Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve S.S. Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP)’un ortaklaşa organize ettiği etkinlik ile Balıkesir'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedefleniyor. 7 Mayıs Pazartesi Günü, Kuvayı Milliye Meydanı’nda toplanacak olan 3 bin 500 çocuğun katılımı ile aynı anda süt içme denemesi yapılacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Guinness Türkiye Temsilcisi'nin de etkinlikte hazır bulunacağını belirtti.
Sütün insan hayatındaki ve çocukların gelişimindeki önemine değinen Başkan Zekai Kafaoğlu, "Sağlığınız için süt için projesi çerçevesinde, Balıkesir günlük 2 bin 200 ton süt üretimi ile Türkiye’de daima ilk 3 sırada yer almaktadır. Şimdi hedefimiz, en çok süt tüketen il olmak istiyoruz. Üretimde derecedeyiz, tüketimde de dereceye girmeliyiz. Tüketim alışkanlığı kazandırmak için, bir farkındalık oluşturmak için, 7 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Kuvayı Milliye Meydanı’nda 3 bin 500 çocuğumuz aynı anda süt içecek ve dünya rekoru kırmayı hedefleyecek. Bu vesile ile Guinness Türkiye Temsilcisi Balıkesir’e gelecek ve onun huzurunda aynı anda 3 bin 500 öğrencimiz aynı anda süt içerek farkındalık oluşturacaklar ve çocuklarımıza süt içme alışkanlığı kazandırmak noktasında ciddi bir gayretimiz olacak" dedi.

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