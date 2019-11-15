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Balıkesir sis altında
BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Balıkesir- Edremit karayolunun bazı bölümlerinde yoğun...
GENEL 15.11.2019, 13:02
BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.
Balıkesir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Balıkesir- Edremit karayolunun bazı bölümlerinde yoğun sis nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Görüşme mesafesi, yer yer 25 metreye kadar düştü. Sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
Balıkesir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Balıkesir- Edremit karayolunun bazı bölümlerinde yoğun sis nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Görüşme mesafesi, yer yer 25 metreye kadar düştü. Sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
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