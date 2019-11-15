Balıkesir sis altında

BALIKESİR'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Balıkesir- Edremit karayolunun bazı bölümlerinde yoğun sis nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Görüşme mesafesi, yer yer 25 metreye kadar düştü. Sis, kent genelinde etkisini sürdürüyor.



