Balıkesir'in sahafı

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, () - BALIKESİR'de uzun yıllardır sahaflık yapan 79 yaşındaki Turgut Soyelçin son yıllarda eski kitaplara ilginin arttığını belirterek, vatandaşların yayın ve kitabevlerinde bulamadığı dergi ve kitapları sahaflarda aradığını söyledi.

1962'de kitap ve kırtasiyecilik işine başladığını belirten Balıkesirli 2 çocuk babası Turgut Soyelçin, 1980'de kırtasiyeciliği bırakarak işini sadece kitap alım- satımı yaparak sürdürdüğünü anlattı. Eski Kuyumcular Mahallesi Iştınlı Sokak'taki 30 metrekarelik dükkanında hizmet verdiğini kaydeden Soyelçin şunları söyledi:

"Ansiklopedi dışında, yabancı dilde yazılmış kitaplar da dahil olmak üzere roman, öykü, deneme, şiir, ders kitapları ve benzeri her çeşit yayını alıp satıyorum. Bir zamanlar ansiklopediler baş tacı idi, şimdi kimse sormuyor. İnternet ansiklopedi satışlarını tamamen ortadan kaldırdı. İnternetten aradığını bulmak kolay oluyor. Vatandaş da tercih etmiyor. Bu nedenle ansiklopedi almıyorum. Müşterilerime gelince, her türden kitap bulunduğu için her yaştan ve her meslekten müşterim oluyor. Doktoru da geliyor, hemşiresi de. İlkokul öğrencisi müşterim de var, üniversite öğrencisi müşterim de. Müşteri portföyü çok geniş. Tabii buraya gelenlerin çoğu kitap kurdu. Elimden çok değerli kitaplar gelip geçti. Şu anda dükkanımda 1928'de basılmış yabancılar için Almanca kitabı var. 1957 basımı Kuran'ın Türkçe meali var. 1940 basımı dünya şiirleri kitabı var."

'MÜŞTERİM AZALMADI, ARTTI'

Son zamanlardaki müşteri artışını yeni kitapların pahalı olmasına bağlayan Turgut Soyelçin sözlerini şöyle sürdürdü:

"55 yılda, yüz binlerce insana kitap sattım. Pek çok şehirde sahaflık kalmadı. Fakat ben hala sahaflığa devam ediyorum ve işimi seviyorum. İnternet yaygınlaştığında sahaflık mesleğinin ortadan kalkacağını düşündüm. Ancak benim müşterim azalmadı, arttı. Bunun en önemli etkeni kitapların pahalı olması. Burada en ucuz kitap 50 kuruş, en pahalı kitap 10 lira. Müşterimin çokluğu, benim eski bir kitapçı olmamdan ve bakış açımdan kaynaklanıyor. Ben hiç kimseye her tarafı karıştırmayın demiyorum. Bazen müşteriler geliyor, dakikalarca kitap arıyor, etrafı biraz karıştırıp gidiyor. Ben her gün rafları düzenliyorum. Bazen de öğrenciler boş vakitleri olduğunu söyleyip, izin isteyerek rafları düzenliyor. Ben dükkanıma hiçbir zaman yeni kitap koymadım. Müşteriden alıp müşteriye veriyorum."

'PARAMIZ OLMASA DA KİTAP ALABİLİYORUZ'

Turgut Soyelçin'in müşterileri de eski kitaptan vazgeçemiyor. Soyelçin'in sürekli müşterilerinden Ümit Yakın yıllardır buradan alışveriş yaptığını belirterek şöyle dedi:

"Turgut Amca, Balıkesir'in en eski kitapçısı. Kitap deyince akla Turgut Amca geliyor. Burada aradığımız her tür kitabı buluyoruz. Turgut amca da bizim kitaplarımızı her zaman alıyor. Özellikle eski kitap arayanların uğrak yeri oluyor burası. Şu anda 13 tane kitap aldım, 45 lira verdim. Türkiye'de yeni kitap alamıyoruz, çok pahalı. Kitap okumak lüks Turgut Amca bize 10'da bir fiyatına kitap satıyor. Dışarıda 25 liraya alacağımız kitabı, buradan 2-3 liraya alabiliyoruz. Hatta paramız olmasa da kitap alabiliyoruz buradan." İLÇELERDEN GELENLER VAR

Soyelçin'den 55 yıldır alışveriş yaptığını belirten Caner Çallıoğlu da şunları anlattı:

"Turgut ağabey dükkanını Anafartalar Caddesi'ne açtığı 1962 yılından bu yana, çocukluğumdan beri onun müşterisiyim. Ayrıca baba dostu. 10 yıldır Burhaniye'de oturuyorum. Balıkesir'e her geldiğimde buradan birkaç kitap almadan dönmem. Burada tekrar basımı olmayan, hatta yayınevlerinde bulamadığımız kitapları alma olanağımız oluyor. Balıkesirlilerin böyle bir yere sahip çıkması gerekir. Alternatifi olmayan bir yer. Balıkesir'in ilçelerinde de sahaf yok. Ben buraya geldiğimde Turgut ağabeyin çocuklara ücretsiz kitap verdiğine de tanık oldum."

