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Balıkesir'in 50 çeşit peyniri kitap oldu

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla, değişik yörelerde üretilen kente özgü 50 çeşit peynir kitap haline getirildi. Kitap sayesinde Balıkesir’e özgü 50 çeşit peynir...

Balıkesir'in 50 çeşit peyniri kitap oldu
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmayla, değişik yörelerde üretilen kente özgü 50 çeşit peynir kitap haline getirildi.
Kitap sayesinde Balıkesir’e özgü 50 çeşit peynir kayıt altına alındı. Balıkesir’in yerel peynirlerinin genel mutfak, sosyolojik, kültürel, coğrafi açıdan derlenmesini de içinde barındıran kitabın tanıtımı yapıldı. Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından 279 sayfa olarak kaleme alınan kitabın içeriği Balıkesir’e Genel Bakış, Süt ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynirleri ve Süt Ürünleri, Balıkesir Peynir Yolları ve Balıkesir’in Süt ve Süt Ürünlerine Güncel Bakış başlıklarından oluşuyor.
Yerel-geleneksel peynirlerle birlikte yoğurt, tereyağı, kaymak gibi süt ürünleri, ekmek, bal, zeytin gibi peynire eşlik eden pek çok ürün tespit edilerek kitapta bu ürünler de kayıt altına alınmış oldu. Kitapta, Küflü Katık Peyniri, Bezde Katık Peyniri, Kara Usul Çerkes Peynirleri, Dağarcık Tulumu, Kirli Hanım Peyniri, Yünlü Tulum Peyniri, Ayvalık Cunda Sepet Peyniri, İvrindi Koyun Kelle Peyniri, Savaştepe Mihaliç Peyniri, Sındırgı Koyun Peyniri, Sındırgı Yörük Peynirleri, Manyas Tulum Peyniri, Çerkes Peyniri ve Havran Keçi Peyniri gibi çeşitler de yer aldı.

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