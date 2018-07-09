Balıkesir'deki gazetelerin 15 Temmuz manşetleri kitap oldu

BALIKESİR'deki yerel gazetelerin FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası attığı manşetler, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından kitapta toplandı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ikinci yılı için hazırlanan, '15 Temmuz Balıkesir Manşetler' kitabında, Balıkesir ve ilçelerinde yayımlanan 44 yerel gazetenin, o gecenin yanı sıra 16, 17 ve 18 Temmuz 2016 tarihli manşetleri ile demokrasi nöbetlerinden fotoğraf kareleri yer alıyor. Danışmanlığını Tahsin Şahin, Doğan Alparslan ve Hilmi Duyar'ın yaptığı kitabın kapağında ise Kayhan Sakallı imzalı çalışma bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs 2018 tarihindeki Balıkesir ziyareti sırasında kendisine takdim edilen ve "Allah, bu aziz milletimize, başka darbeler, 15 Temmuz'lar yaşatmasın" yazarak imzaladığı kitap, Balıkesir Basın Müzesi'nde sergilenecek.

'DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKAN GAZETE VE GAZETECİLER UNUTULMASIN'

BGC Başkanı Ramazan Demir, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, darbe girişiminin bastırılmasında kullanılan en etkili silahın gazeteciler olduğunu söyledi. Demir, gazetecilerin o gece işini doğru şekilde yaptığını belirterek, "Türk basınının, kötü sicilini silerek demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kanıtladığı 15 Temmuz gecesinin ertesiyle, 1'inci yılında yayımlanan Balıkesir gazetelerinin manşetlerini bir eserde toplamayı ve gelecek nesillere aktarmayı görev kabul ettik. Objektifleriyle, kalemleriyle o geceyi aydınlatan, tek yürek, tek sese dönüşen, manşetleriyle demokrasiye sahip çıkan gazete ve gazeteciler unutulmasın istiyoruz" dedi.



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