Balıkesir'de Türk Sağlık-Sen'den 'Hastane Hekim En'leri anketine tepki

BALIKESİR Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Hastane Hekim En'lerini seçmek amacıyla düzenlediği anket tepkilere neden oldu.Genel Sekreterlik tarafından dağıtılan ankette sağlık çalışanlarından 'en yakışıklı', 'en güzel', 'en gezgin', 'en sanatçı', 'en bonkör', 'en komik', 'en takıntılı', 'en çılgın', 'en sesi güzel', 'en sportmen', 'en gurme' ve 'en şık' doktorları belirlemesi istendi. Çalışanların şaşkınlık ve tepkiyle karşıladığı ankete Cüneyt Arkın, Ferhat Göçer, Haydar Dümen, Erol Köse gibi yanıtlar verildiği öğrenildi. Tepkiler sonrası Genel Sekreterlik, iki, üç gün boyunca servislerde dolaştırılan anketi geri çekti. Türk Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Musa Bilal bugün düzenlediği basın toplantısıyla ankete tepki gösterirken, anketi hazırlayanların başta Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreter Dr. Murat Yeşilbaş olmak üzere istifa etmesini istedi. "Bu anket Tıp Bayramı ruhuna aykırıdır" diyen Bilal, " Sağlık çalışanlarının ve ülkemizin bunca sorunu varken böyle bir anket düzenlenmesi ilimizde çalışan hekimleri derinden üzmüştür. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri'nin de bir hekim olması hekimlerin üzüntüsünü daha da katmerleştirmiştir" dedi."EN GÜZELİ GELİN ADAYI MI OLACAK"Başkan Bilal açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"En yakışıklı doktoru seçip evlenme programlarına mı göndereceksiniz? Ayrıca kadın personele böyle bir başlıkla sormak etik midir? En güzelini gelin adayı mı yapacaksınız? Güzellik göreceli bir kavram değil midir? Erkek personele böyle bir soru sormakla neyi amaçladınız? Ayrıca güzellik herkese göre değişmez mi? En gezgin doktor? Seyyah mı belirliyorsun? Bolca TV 'lerde var. Çok gereksiz. Sanatçı doktoru hangi sanat dalında seçeceğiz. Edebiyat mı? Sinema mı? Resim mi? Fotoğrafçılık mı? Bu kategoride seçtiğiniz hekimi hangi amaçla çalıştıracaksınız? Bazı masrafları en bonkör seçilen mi ödeyecek? En komik doktora komedi programları mı hazırlatacaksınız? Bunca işin arasında komedi olmaz. En takıntılı hekim... Takıntılı hekim var ise Sayın Genel Sekreter takıntılı olan hekime hastanın tedavisi teslim edilir mi? Bu yolla mı psikolojik rahatsızlığı olanları tespit edeceksiniz? Bu hekimlere yapılan bir ayıp değil mi?""EN ÇILGIN BELLİ"Anketteki en çılgın sorusuna da dikkat çeken Bilal sözlerini şöyle sürdürdü:"En çılgın doktor. Çok geniş yelpazeden bakarsak neye göre çılgın? Çılgınlık toplumumuzda doğru bir davranış olarak bilinmemektedir. Bu ankette aslında kimlerin çılgın olduğu bellidir. En sesi güzel. Ses yarışmalarına Kamu Hastaneler Birliği'nden hekim mi göndereceksiniz? Kimin sesinin güzel olduğunu tüm personel hastanede nasıl bilecek? Hekimler bunca işinin arasında tek tek şarkı mı söylüyor? En sportmen hekimi olimpiyatlara mı göndereceksiniz? Koşuşturmadan spora vakit bulabildiklerini düşünüyor musunuz? Gurme doktor seçerek diyetisyenlerin işlerini de seçilen hekime mi yükleyeceksiniz? 14 Mart Tıp etkinliğinin ruhuna bu gurme ne gibi katkı sağlayacaktır? Çanakkale Savaşı'nda bir somun ekmek ve üzüm hoşafı ile günü geçiren tıbbiyeli öğrencilerin ruhunu derinden sarstığınız düşündünüz mü? Belirlediğiniz en şık hekimi defileye mi göndereceksiniz? Bu kategoride neyi amaçladınız? Bağlı olan hastanelerdeki enler daha sonra bir jüri huzuruna mı geleceklerdi? Jüri kimlerden oluşacaktı? Birinci olanlara ödül neydi? Bu toplantıya kimler katıldı ? Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan toplantıda neler konuşuldu? Genel Sekreterlik'te bu kategorileri kimler belirledi? Genel Sekreter bunu neden onayladı? Kamuoyuna bunu açıklayın.""TIP CİDDİYET GEREKTİRİR ""Tüm bunlar gösteriyor ki magazin sizi hapsetmiş Tıp yöneticiliği ciddiyet gerektirir" diyen Bilal açıklamasının son bölümünde şu görüşlere yer verdi:"Böyle bir anketin hazırlanması hepimizi utandırmıştır. Kimler bu anketi hazırlayıp hastanelere sevk ettiyse başta Genel Sekter olmak üzere tüm sorumlular gereğini yapmalıdırlar. Yapmazlar ise hekimlerle nasıl barışacaklarını kamuoyununa anlatsınlar. Sağlıkta bunca sorun var iken çözüm makamında olanların neyle meşgul oldukları ortadadır. Bu anketler personel arasında komedi konusu olmuş yüzlerce insan sendikamıza bu rezaleti anlatmışlardır.Elbette anket yapılır. Anketler bir sorunun tespiti ve çözümü için gereklidir. Doğru ve amaca yönelik yapılması, idarecilerin işlerini kolaylaştırır. Sorunların çözümüne odaklanmalarını sağlar. Oysaki sorunları çözmeye yönelik bir anket değildir. Bu anket ilimizde çalışan sağlık çalışanlarının tepkisiyle geri çekilmesi problemi çözmez. Sorumlular bu yaptıklarının mazur görülmeyeceğini bilmelidir. Kısaca istifalarını vermelidirler."

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