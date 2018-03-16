Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

Balıkesir'de süt geliri Afrin'deki Mehmetçik'e

BALIKESİR'de süt üreticileri topladıkları 3 ton sütün gelirini,Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Altıeylül ilçesine bağlı Bayat Mahallesi sakinleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Mahalledeki 125 süt üreticisi topladıkları 3 ton sütten...

Balıkesir'de süt geliri Afrin'deki Mehmetçik'e
BALIKESİR'de süt üreticileri topladıkları 3 ton sütün gelirini,Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Altıeylül ilçesine bağlı Bayat Mahallesi sakinleri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Mahalledeki 125 süt üreticisi topladıkları 3 ton sütten elde ettikleri geliri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere bağışlama kararı aldı. Süt deposunda toplanan 3 ton sütten elde edilen 4 bin 500 TL, üreticiler tarafından Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Bayat Mahallesinde başlattıkları bu kampanyaya herkesin destek olmasını isteyen süt üreticileri ve köylüler, köy meydanında terör örgütleri ile Afrin bölgesinde mücadele eden askerler ve şehit askerler için dua etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314