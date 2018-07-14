Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

BALIKESİR'de otogardan çıkış yapıp İzmir yönüne giden yolcu otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü otobüsü yol kenarına çekip, 18 yolcu ve 3 personeli kurtardı. Yangın sonucu otobüs demir yığınına dönüştü. Balıkesir...

Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
BALIKESİR'de otogardan çıkış yapıp İzmir yönüne giden yolcu otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü otobüsü yol kenarına çekip, 18 yolcu ve 3 personeli kurtardı. Yangın sonucu otobüs demir yığınına dönüştü.
Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bu sabah saat 10.30 sıralarında, 18 yolcu ve 3 personel ile İzmir yönüne gitmek için hareket eden Alper Bademler yönetimindeki 45 RG 134 plakalı Kamil Koç'a ait yolcu otobüsü, çevre yolunun 5'inci kilometresinde alev aldı. Otobüsün motor kısmından çıkan yoğun duman ve alevler üzerine, sürücü Alper Bademler, aracı yol kenarına park ederek hemen yolcuları tahliye etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otobüsün büyük bölümü kül oldu. Otobüsün yanmaya başladığı yerin yanında benzin istasyonun bulunması vatandaşları korkuttu. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.
Yoldan geçen vatandaşlar ve yolcular ise yangın anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325