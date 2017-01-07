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Balıkesir'de salonun başpehlivanı Recep Kara

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ile Karesi Belediyesi'nin şehitleri anmak için düzenlediği yağlı pehlivan güreşleri, Recep Kara'nın...

Balıkesir'de salonun başpehlivanı Recep Kara

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ile Karesi Belediyesi'nin şehitleri anmak için düzenlediği yağlı pehlivan güreşleri, Recep Kara'nın başpehlivanlığıyla sonuçlandı.
Türkiye'de ilk kez spor salonunda kurulan er meydanında yapılan güreşlerde birbirinden önemli mesajlar verildi. Güreşleri izlemek için gelen tüm vatandaşlara, Türk bayrağı dağıtıldı. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha lanetlendi. Astsubay Ömer Halisdemir ve polis memuru Fethi Sekin başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anıldı. Ayyıldızlı tişört giyen genç sporcular, 'Dün Çanakkale'yi geçemediler, bugün Boğaz köprüsünü', 'İşte meydan, işte millet, teröre karşı tek yürek' yazılı pankartlar taşıdı. Yağlı güreşleri yılın 12 ayına yaymayı amaçlayan etkinlikle birlikte Türkiye'de bir yağlı güreş ligi kurulması da gündeme geldi.
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "654 yıldır yapılan yağlı güreşler, sezonluk bir spordu. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz kurultayda ilk kez kapalı bir alanda organizasyonun yapılması ve bu sporun 12 aya yayılması gündeme geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ile başpehlivanlarımızın katılımıyla bugün önemli deneme yapıyoruz" dedi.
ÖDÜLLER ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANDI
Kırkpınar Başpehlivanları Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı, Türk bayraklarıyla çıktıkları salonda, şehitler için kol bağladı. Başpehlivanların kazandıkları para ödülünü şehit ailelerine bağışladığı açıklandı.
Finalde, tüm rakiplerini yenen son Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile Orhan Okulu karşılaştı. Kara, güçlü rakibini yenerek altın madalyayı kazandı. Güreşlerde Mehmet Yeşil Yeşil üçüncü, İsmail Kurt ise dördüncü oldu.
Dereceye giren başpehlivanların kupa ve madalyalarını Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim verdi.

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