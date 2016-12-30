Balıkesir'de okullara kar tatili

Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - BALIKESİR kent merkezi ile 9 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Balıkesir Valiliği yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü, bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında aynı tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.