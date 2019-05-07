Balıkesir'de kaya tırmanışı şenliği

BALIKESİR'de düzenlenen 2'nci Kaya Tırmanışı Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kepsut Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği tarafından organize edilen 2'nci Kaya Tırmanışı Şenliği’ Kepsut İlçesi Nusret Mahallesi’nde yapıldı. Şenliğe 9 farklı ilden ve biri yurt dışından olmak üzere 156 sporcu ile 70 vatandaş katıldı. Farklı derece ve zorluklarda 3 gün boyunca tırmanış gerçekleştirilen etkinlikte, çadırlarda konaklayan sporcuların lojistik, ulaşım gibi temel ihtiyaçları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.Sporcuların ve halkın şenlik alanında sorunsuz ve güvenli bir şekilde vakit geçirmeleri için emniyet güçleri tarafından da önlemler alındı. Katılımcılar ve yöre halkı tırmanış faaliyetinin yanı sıra yoga, doğa yürüyüşü, kamp ateşi gibi aktiviteler de yaparak güzel vakit geçirirken, kırsal mahalle sakinlerinin yapmış olduğu yemeklerin servisiyle yörenin yemek kültürü misafirlerin beğenisine sunuldu.

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