Balıkesir'de düğün dönüşü kazada ölen 2 kişi toprağa verildi

BALIKESİR’in Dursunbey ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuklarına uğurlandı.

Dursunbey ilçesi Arıklar Mahallesi’nde dün meydana gelen trafik kazasında, düğünden dönenleri taşıyan minibüsün sürücü Mehmet Soydan ile yolculardan İbrahim Kıvrak yaşamını yitirdi. Mehmet Soydan bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arıklar Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Mehmet Soydan’ın akraba ve yakınları, Dursunbey’in AK Partili Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, yardımcıları ile mahalle sakinleri katıldı. Minübüste yolcu olarak bulunan ve olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim Kıvrak'ın ise memleketi Manisa’nın Soma ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.



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