Balıkesir'de, bekçiler 25 yıl sonra göreve başlıyor

BALIKESİR'de, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 746 mahalle ve çarşı bekçisi yemin ederek, sertifikalarını aldı. POMEM Müdürü Ünsal Hayal, bekçilerin kentte 25 yıl sonra yeniden göreve başlayacaklarını söyledi.

POMEM'de eğitim gören mahalle ve çarşı bekçileri için spor salonunda sertifika ve yemin töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 746 mahalle ve çarşı bekçisi, gelecek aydan itibaren görev yapmaya başlayacak. Törende konuşan POMEM Müdürü Ünsal Hayal, mahalle ve çarşı bekçilerinin 25 yıl aradan sonra polis teşkilatının ayrılmaz bir parçası olarak Balıkesir'de yeniden görev yapmaya başlayacaklarını söyledi.

Bekçilerin mahalle ve sokaklarda yerlerini alacağını belirten Hayal, "Varlıklarında hissettirdikleri güven duygusunu vatandaşlarımıza tekrar yaşatacaklardır. Bizler de aynı şekilde güçlenerek vatandaşa hizmet verecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Genç bekçi meslektaşlarımızın verecekleri hizmette donanımlı olmalarını önemseyerek, kendilerini titizlikle yeni görevlerine hazırladılar. 23 günlük eğitim sürecinden geçtiler. Bekçilerimizin bu eğitim sürecinde gösterdikleri gayret bizi gururlandırdı. Bildiğiniz gibi çarşı ve mahalle bekçisi, genel zabıtaya yardımcı silahlı bir kuruluştur. Bu nedenle üzerinde dikkatle durduğumuz bir başlıkta silah kullanma konusunda sahip oldukları yetki ve sınırlarını anlatmak oldu. Silahlı görev yapacak olan genç bekçilerime konusunda uzman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât biriminden faydalanarak üst seviyede atış ve taktiksel eğitim verilmiştir" dedi.

Hayal'in konuşmasının ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kursu ilk üçte bitiren bekçilere sertifika ve hediyelerini vererek, kutladı.

Törene Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ve bekçilerin aileleri katıldı.



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