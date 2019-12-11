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Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4)
3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Dün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum...
GENEL 11.12.2019, 16:57
3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Dün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Alıeylül ilçesi olarak açıklarken, derinliği ise 13.1 kilometre olarak bildirdi.
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