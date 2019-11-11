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Balıkesir'de 3 yılda 4 bin 725 sokak hayvanı sahiplendirildi

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, 3 yıldır hizmet veren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 16 bin 520 sokak hayvanının bakım ve kısırlaştırma işleminin yapıldığını, 4 bin 725'inin de sahiplendirildiğini...

GENEL 11.11.2019, 16:36
Balıkesir'de 3 yılda 4 bin 725 sokak hayvanı sahiplendirildi
BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, 3 yıldır hizmet veren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 16 bin 520 sokak hayvanının bakım ve kısırlaştırma işleminin yapıldığını, 4 bin 725'inin de sahiplendirildiğini açıkladı.
Başkan Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak 2016 yılından bu yana İvrindi ilçesinde hizmet veren Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yılmaz, barınakta hayvanların tam teşekküllü modern bir hastane konforunda bakım ve tedavilerinin yapıldığını ifade ederek, "Can dostlarımız burada güvende" dedi. Yılmaz, barınağın 20 bin 500 metrekare alan ile Türkiye çapında en büyük ve en donanımlı merkezlerinden birisi haline geldiğini söyledi. "Tesislere bugüne kadar 19 bin 102 sokak hayvanı geldi. Bunlardan 16 bin 520 hayvanın bakımı ve kısırlaştırılma işlemleri yapıldı. Barınakta bulunan hayvanlardan 4 bin 725 tanesi de sahiplendirildi" diyen Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Tesisimizde çalışmalar ile gelecek kuşaklara hayvan sevgisi ve doğa bilincini aşılıyoruz, çocuklar ve vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bakımevlerimize gelen vatandaşlarımız ve genç ziyaretçilerimiz burada bulundukları süre içerisinde iyi vakit geçirsinler istiyoruz. Vatandaşlarımıza hayvan sevgisi kazandırmak için her türlü sosyal faaliyet ve aktivite gerçekleştiriyoruz. Barınağımızda ameliyathane, röntgen çekim alanı, laboratuvar gibi bölümlerimiz sayesinde tüm hayvanlarımızın hastalıkları tespit edilerek, tedavi olmalarını sağlıyoruz. 9 veteriner hekim, 6 tekniker, 1 radyoloji teknikeri ve diğer tesis faaliyetlerinde bulunan 20 personel olmak üzere, toplam 36 personel ile çalışıyor. 7/24 hizmet için hazır halde çalışan merkezimiz sivil toplum kuruluşları ve gönüllü hayvansever vatandaşlarımız ile iletişim halinde. Sokaklara barınma ve beslenme desteği sağlıyoruz."

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