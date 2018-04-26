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Balıkesir'de 3 bin 500 çocuk aynı anda süt içerek Guinness rekoru deneyecek

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen, 7 Mayıs Pazartesi günü Guinness Rekorlar Kitabı temsilcisinin huzurunda, 3 bin 500 çocuğun aynı anda süt içmesiyle rekor denemesi yapılacağını söyledi. Süt üretiminde Türkiye’nin...

Balıkesir'de 3 bin 500 çocuk aynı anda süt içerek Guinness rekoru deneyecek
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen, 7 Mayıs Pazartesi günü Guinness Rekorlar Kitabı temsilcisinin huzurunda, 3 bin 500 çocuğun aynı anda süt içmesiyle rekor denemesi yapılacağını söyledi.
Süt üretiminde Türkiye’nin ilk üç ili arasında yeralan Balıkesir’de, süt içmenin faydalarına dikkat çekmek amacıyla büyük bir organizasyonun hazırlıkları yapılıyor. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen, 7 Mayıs Pazartesi günü Guinness Rekorlar Kitabı temsilcisinin huzurunda, 3 bin 500 çocuk ile aynı anda süt içerek rekor denemesi yapacaklarını söyledi.
Guinnes Rekorlar Kitabı'ndaki rekorun, aynı anda süt içen 2 bin 700 çocuğa ait olduğunu belirten Özen, "Biz bunu Balıkesir’de stadyum önündeki meydanda 3 bin 500 çocuk ile aynı anda süt içerek, gerçekleştirmek istiyoruz. Balıkesir Valiliğimizin onayı ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla bu etkinliği düzenleyeceğiz. 3 bin 500 çocuğumuz aynı anda sütlerini içerek Guinness Rekorlar Kitabı temsilcisi huzurunda bunu gerçekleştirecek. Balıkesir’den de Türkiye ve dünyaya sağlık angaje edeceğiz. Sağlığınız için her gün süt için diyeceğiz" diye konuştu.

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