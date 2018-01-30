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Balıkesir'de 2 bin yıllık yılan zehri ve şarap mayası ele geçirildi

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 bin yıllık yılan zehri ve şarap mayası ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na...

Balıkesir'de 2 bin yıllık yılan zehri ve şarap mayası ele geçirildi
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 2 bin yıllık yılan zehri ve şarap mayası ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları neticesinde İstanbul’dan, İzmir’e tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Susurluk ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda operasyon düzenledikleri şüpheli araçta, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, 2 küp yılan zehri ve 8 küp şarap mayası ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.D., R.P., M.Y., E.Z., H.Ç., A.K., ve S.G. jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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