Balıkesir'de 187 bin 843 öğrenci için ders zili çaldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ()- BALIKESİR'de, yaz tatilinin ardından, 187 bin 843 öğrenci ve 15 bin 196 öğretmen için yeni eğitim- öğretim yılı başladı. 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrenciler, ders kitaplarını sıralarında hazır buldu.

Kentte, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk günü için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Karesi Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Balıkesir Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutan Tnk. Albay Ahmet Kibar, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutan Piyade Albay Evren Ünal, Karesi Belediye Başkanı AK Parti'li Dinçer Orkan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol, öğrenciler ve öğretmenleri temsilen yapılan konuşmalar ve şiir okunmasıyla devam etti. Daha sonra okulun 4. sınıf öğrencileri, bu yıl okula başlayan 1. sınıf öğrencilerini çiçeklerle karşılayarak, el ele tutuşup sınıflarına kadar okulun yeni öğrencilerine eşlik etti.

187 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılında 187 bin 843 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi. Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı da, 8 ay boyunca herkesin mutlu olacağı, hayatın kilometre taşlarında çok önemli yer edecek bir döneme başladıklarını dile getirerek, "Velilerimiz burada. Velilerimizin en kıymetli varlıkları bugün itibarıyla siz öğretmenlere emanet. Bu emanete layıkıyla sahip çıkacağınızdan eminim. Herkes ama herkes mutlaka kitap okumalı. Bu alışkanlık bu yaşlarda kazanılmalı. Bu alışkanlığın kazanılmasında velilere de büyük iş düşüyor. Siz de kitap okuyarak destek olun. El birliğiyle tüm kurum ve kuruluşlarla BENGİ Projesi adı altında başlattığımız kampanyayla yolumuza devam edelim. Gelecek nesillerin sorumluluğu hepimizin omzuna yüklenmiştir" dedi.

YILMAZ: BENGİ PROJESİ BALIKESİR'DE BİR ÇIĞIR AÇTI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise "5 yıl, Karesi Belediye Başkanlığı yaptım. Sayın Valim Ersin Yazıcı ile beraber 3 yıldır idari görevler üstleniyoruz. Sayın Kaymakamımız Abdülkadir Demir ile de 3 yıl Karesi'de beraber görev yaptık. Her ikinizin de eğitime verdiği önemi çok iyi biliyorum. Başlatmış olduğunuz 'BENGİ Projesi' Balıkesir'de çığır açtı. Özellikle her ilçede okuma günleri düzenlemeniz, bütün kaymakamlarımıza 'Kendinize okullar seçin, oralarda çocuklarla birebir ilgilenin' diyerek; il ve ilçe müdürlerini bizzat görevlendirmeniz, ileriki yıllarda bugün yapılmış olan çalışmaların neticesini pozitif olarak Balıkesir hayatında gözler önüne serecek. Çünkü eğitim anında sonuç veren bir şey değil. Gerek Büyükşehir Belediyesi olarak, gerek ilçe belediye başkanlarımız olarak her daim okullarımızın eğitimci kadrolarının yanındayız" diye konuştu.

Program sonunda Vali Ersin Yazıcı, Karesi Ali Hikmet Paşa İlkokulu'na kazandırmış olduğu 'Nevin Uçan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı' için hayırsever Dr. Necdet Uçan'a teşekkür plaketi verdi.