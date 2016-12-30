Balıkesir'de 153 köy yolu kapalı

BALIKESİR'de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle çeşitli ilçelerde 153 köy yolu kapandı.Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Balya'da 33, Savaştepe'de 30, Karesi'de 29, Gönen'de 17, Dursunbey'de 16, Sındırgı'da 9, İvrindi'de 9, Altıeylül'de 6, Havran'da 2, Manyas'ta 2 köy yolu kapalı bulunuyor. Ayrıca Balıkesir- Şamlı Karayolu'nun da kapalı olduğu bildirildi. Büyükşehir ve Karayolları ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği ilçe sayısı 13'e çıktı. Balıkesir Valiliği, Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinin ardından Bandırma ve Erdek'te eğitim ve öğretime bugün 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.