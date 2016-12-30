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Balıkesir'de 153 köy yolu kapalı (2)

YOLU KAPALI MAHALLE SAYISI 225'E YÜKSELDİ Balıkesir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan mahalle sayısı 225'e yükseldi. Altıeylül'de 3, Karesi'de 37, Bigadiç'te 40, Dursunbey'de 36, İvrindi'de 9, Balya'da 33,...

Balıkesir'de 153 köy yolu kapalı (2)

YOLU KAPALI MAHALLE SAYISI 225'E YÜKSELDİ
Balıkesir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan mahalle sayısı 225'e yükseldi. Altıeylül'de 3, Karesi'de 37, Bigadiç'te 40, Dursunbey'de 36, İvrindi'de 9, Balya'da 33, Manyas'ta 6, Savaştepe'de 30, Gönen'de 17, Sındırgı'da 14 olmak üzere 225 kırsal mahallenin yolunun kapalı olduğu açıklandı.
Balıkesir-Bursa, Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Çanakkale karayollarında sorun yaşanmadığı, ancak kar lastiği olmayan ve zinciri bulunmayan araçların trafiğe alınmadığı belirtildi. Yoğun kar ve fırtına nedeniyle Balıkesir genelinde 115 kırsal mahalleye de elektrik verilemiyor. Balıkesir ve ilçeleri arasındaki karayollarında sorun yaşanmazken, yalnız Balya'da yolun aralıklarla kapandığı, ekiplerin küreme çalışmaları sonucu yolun tekrar açıldığı vurgulandı.
OKULLARA KAR TATİLİ
Yoğun kar yağışı nedeniyle Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Savaştepe ve Susurluk, Erdek, Marmara ilçelerinde ilk ve orta dereceği okullarda bugün 1 günlüğüne okullar tatil edildi. Sındırgı'da da olumsuzlukların önüne geçilmesi için bugün öğleden sonra taşımalı sistemdeki öğrenciler yarım gün tatil edildi. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi. Balıkesir'in bazı ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılaşmalar iptal edildi.

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, ()-

 

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