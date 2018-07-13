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Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

ANKARA Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak, memleketi Balıkesir'de mezarı başında anıldı. Balıkesir Valiliği tarafından...

Balıkesir'de, 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
ANKARA Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak, memleketi Balıkesir'de mezarı başında anıldı.
Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Altıeylül'e bağlı Ovabayındır Mahallesi'nde bulunan şehit Turgut Solak'ın kabrini ziyaret etti. Şehit Solak'ın eşi Aynur, oğlu Alper, annesi Şeküre, babası Hayati ve yakınları kabir başında protokol üyelerini karşıladı. Anma programı kapsamında Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu, dua edildi. Şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.
'DİMDİK DURUŞUMUZLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyete kadar yaşaması için birçok kahramanın gözünü kırpmadan canını seve seve feda ettiğini vurgulayan Yazıcı, şehitten geriye kalan ailesinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.
Vali Ersin Yazıcı, "Keşke bu canlar yanmasaydı, keşke o hainler bizim askerimize, özel harekatımıza, sivil insanlarımıza hiçbir gerekçesi olmadan ateş etmeseydi. Türk milleti büyük bir millet, şehitlerimizin çocukları, bizim çocuklarımız, bu büyük devlet geride kalanlara büyüklüğünü göstererek, bu ülkenin bir çakıl taşını hiç kimseye vermeyeceğimizi ve Cumhuriyetimizden, demokrasimizden asla vazgeçmeyeceğimizi dimdik duruşumuzla göstererek yolumuza devam edeceğiz. Bunu her yerde her durumda platformlarda söylüyoruz ve söylemeye devam ediyoruz. Ruhu şad olsun. Allah başta çocukları olmak üzere, eşini, annesini ve babasını, Turgut Solak kardeşimizi cennete buluştursun diyorum" diye konuştu.
Program, Vali Yazıcı’nın şehit Solak’ın oğlu Alper’i makam arabası ile evine bırakmasıyla sona erdi.

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