Balıkesir Belediye Başkanı Kafaoğlu: Ata sporumuz güreşi gelecek nesillere aktaracağız

ANTALYA,() - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu Antalya’da yağlı güreş düzenleyen birliğin yağlı güreş kurultayı ve birlik genel kuruluna katıldı. Başkan Kafaoğlu, “Ata sporumuz güreşi gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

Birlik Başkanı Kafaoğlu Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’nin 4. Olağan Genel Kurulu’na başkanlık ederek komisyonları ziyaret etti. Kurultaya, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile birliğe bağlı belediye başkanları, meclis üyelerinin yanı sıra pehlivanlar, hakemler, cazgırlar, ağaları katılırken etkinlik 2 gün sürdü.

Yağlı güreşin tüm paydaşlarının katıldığı kurultay da öneriler, talepler, organizasyonlar ele alındı. Ayrıca Prof. Dr. Özbay Güven ‘Yağlı Güreş Üzerine Düşünceler’ ve Prof. Dr. Gazanfer Doğu ‘Bölge Halkına Spor Hizmetleri Sunulmasında Belediyelerin Rolü’ konulu konferans verdi.

“BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR”

Kurultayda konuşan Kafaoğlu, “Gerçekten ata sporumuz tarihimiz ve kültürel mirasımız yağlı güreşimiz için gönülleri akan, fedakâr, vefakâr belediye başkanlarımız bir araya gelerek güreş müsabakalarında daha iyi organizasyon yapılması, seyir zevkinin artması için birlik kurdu. Birliğin kurulmasında emeği olanları kutluyorum, birliği önemsiyorum. Şu anda üye sayımız 43’e ulaştı ancak yağlı güreş yapan belediye sayısı 103. Yağlı güreş yapan belediyeler ile güreş yapmayan diğer belediyeleri de birliğe üye olmaya davet ediyorum. Yağlı güreşin gelişmesi noktasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hükümetimiz, Güreş Federasyonu ile devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarını yanımızda hissediyoruz. Ata sporumuz geliştirmeyi ve gelecek nesillere aktarmak için çalışacağız. Birlikten güç kuvvet doğar. Sporun aslı sevgidir, esası birbirine saygıdır. Güreşin tüm paydaşları kurultayda bir araya geldi” dedi.

“MÜZEMİZ EKSİK”

Başkan Kafaoğlu Türkiye’de yağlı güreş müzesi olmadığını belirterek, “Müze içerisinde kispetler, pehlivanların heykelleri, pehlivanların hayatını anlatan görseller olabilir. Bu kurultayda gündeme geldi. Müzenin Balıkesir’e yakışacağına inanıyorum. Balıkesir 9 Kırkpınar başpehlivanı yetiştirmiş bir il. Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın memleketi. Sorunları çöze çöze gideceğiz, yağlı güreşi anlatacak müze yapacağız. Kudüs, Arakan ve Çanakkale ile ilgili yağlı güreşler düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YAĞLI GÜREŞE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da yağlı güreşe sahip çıkacaklarını söyleyerek, “Yağlı güreş bizim medeniyetimizin, kültürümüzün, mirasımızın bir parçasıdır. 656 yıl bu ata sporumuza sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yağlı güreşteki yüzde 10 olan katkı payını yüzde 5’e düşürdük, yağlı güreş düzenleyen belediyelere ve sivil toplum kuruluşlara katkı sağladık. İlk kez Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile salon güreşi düzenledik. Hep beraber yağlı güreşi hem yurt içinde hem yurt dışında zirveye taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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