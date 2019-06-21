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Balıkçıların ağına Fener balığı takıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balıkçıların ağlarına 1 metre 20 santimetre uzunluğunda Fener balığı takıldı. Balık, kilosu 40 TL’den balıkçı kooperatifine satıldı. İlçeye bağlı Babakale köyünde 8 yıldır balıkçılık...

Balıkçıların ağına Fener balığı takıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balıkçıların ağlarına 1 metre 20 santimetre uzunluğunda Fener balığı takıldı. Balık, kilosu 40 TL’den balıkçı kooperatifine satıldı.
İlçeye bağlı Babakale köyünde 8 yıldır balıkçılık yapan Mustafa Kuklat, abisi Gökhan Kuklat ile 'JackSparrow' isimli teknesiyle avlanmak için sabaha karşı denize açıldı. Babakale açıklarında kardeşlerin ağına, 1 metre 20 santimetre uzunluğunda Fener balığı takıldı. Ağları tekneye çeken balıkçı kardeşler, dev Fener balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki balık tekneye alındıktan sonra balıkçı kooperatifine kilosu 40 TL’den satıldı.
Balıkçı Mustafa Kuklat, bu büyüklükteki balığı ilk kez yakaladığını belirterek, "Biz daha önce  balıklar yakalıyorduk. Fakat ilk kez bu büyüklükte bir fener balığı yakaladık. Tekneye aldığımız balığın kilosunu 40 TL’den sattık. Allah bereket versin" dedi.
Fener balığının çok lezzetli bir balık türü olduğunu da ifade eden Mustafa Kuklat, "Denizin derinliklerinde yaşarlar. Vücudu yassı bir balıktır. Büyük bir kafası ve çok büyük ağzı vardır. Dişleri de keskindir. Bu avcı bir balık türüdür. Biraz zor yakalanır ama biz yakaladık. Bu tür balıklar vatandaşların dikkatini de çeker" diye konuştu.

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