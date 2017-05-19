Balık tutarken kaybolduğu Melen Çayı'nda cesedi bulundu

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE() - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesi'nde 5 gün önce balık tutmak için gittiği Melen Çayı'nda kaybolan 56 yaşındaki Ergün Ersoy'un cesedi, arama kurtarma ekipleri tarafından suyun içerisinde bulundu.

Balık tutmak için Dilaver Köyü mevkiindeki Melen Çayı'na giden Ergün Ersoy'un eve dönmemesi üzerine yakınları bölgeye giderek çevrede arama yaptılar. Çay kenarında kıyafetleri ve tüfeği bulunan Ersoy'un izine rastlanmaması üzerine AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler Ersoy'a ait malzemelerin bulunduğu alanın çevresinde çay içerisinde geniş çaplı arama yaptı. 5 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından Ersoy'un cesedi çay içerisinde 2 metre derinlikteki bir bölgede çamura saplanmış şekilde bulundu. Suyun içerisinden çıkarılan Ersoy'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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