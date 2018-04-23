Balık tutarken kalp krizinden öldü

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, Dursun Yıldız (75), oltayla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Karpuzlu'da çiftçilik yapan, 5 çocuk babası olan Dursun Yıldız, bugün arkadaşı Ömer Ersoy'la birlikte Yaylakavak Barajı'na oltayla balık tutmaya gitti. Oltayı baraj göletine sallayıp, beklemeye başlayan Yıldız, bir süre sonra aniden fenalaştı. Arkadaşı tarafından yakındaki bir ağacın gölgesine taşınan Yıldız, burada hareketsiz kaldı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldız'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi Çine Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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