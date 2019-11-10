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Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygı
SAMSUN'da ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıcın denizde saygı duruşunda bulunduğu görüldü. Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin...
GENEL 10.11.2019, 10:43
SAMSUN'da ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıcın denizde saygı duruşunda bulunduğu görüldü.
Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Bu sırada seyir halinde bulunan otomobiller klakson çaldı, vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Balık tutan bir dalgıç da denizin içinde saygı duruşuna katıldı. O anları, çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Bu sırada seyir halinde bulunan otomobiller klakson çaldı, vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Balık tutan bir dalgıç da denizin içinde saygı duruşuna katıldı. O anları, çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.
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