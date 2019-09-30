'Balık pulu' hastalarının ilacı Türkiye'de üretiliyor

SAĞLIK Bakanlığı'nca 'balık pulu' hastalarının (iktiyozis) tedavisinde kullanılan 'asitretin' etken maddeli ilacın Türkiye'de muadilinin üretildiği ve ilacın satışta olduğu açıklandı.Antalya'da yaşayan inşaat işçisi Kasım (37) ile Güler Beyaz (36) çiftinin 2007 yılında Medine (12) adını verdikleri kızları, halk arasında 'balık pulu' adı verilen 'iktiyozis' teşhisiyle dünyaya geldi. Doktorların 'En fazla 15 gün yaşar' dedikleri Medine, ailesinin desteğiyle yaşama tutundu. Elleri ve ayakları doğumundan 3 ay sonra gelişmeye başlayan Medine'yi doktorları 'mucize bebek' olarak adlandırdı. Şu an 7'nci sınıf öğrencisi olan Medine, anne ve babasının yoğun çabalarıyla hayatını sürdürürken, vücudunu devamlı nemli tutması gerekiyor. Yurt dışından gelen ilacın üretimi temmuz ayında durunca Medine ve diğer hastalar, ilaç bulmakta zorlandı.İlacın gelmemesi üzerine Sağlık Bakanlığı, muadilini üretmek için temmuzda çalışma başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimiyle 'asitretin' etken maddeli ilaç için 31 Temmuz'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ruhsat alındı. Balık pulu hastalarının tedavisinde kullanılan ilaç, 13 Eylül'de piyasaya verildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, piyasada balık pulu hastalarının ihtiyacını karşılayacak yeterince ilacın bulunduğu belirtildi.Antalya'da ilaç bulamadığını belirten balık pulu hastası Medine Beyaz'ın ailesine ulaşıldığı, anne Güler Beyaz'ın, ilacın bulunduğu eczaneye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Hastalarımızın ilaç sıkıntısı yoktur. İlaç, 13 Eylül'den beri Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla hastaların ilaçsız kalması söz konusu değildir" denildi.