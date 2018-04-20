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Balık lokantasından avlanma yasağına destek

VAN'da ilk tandırda balık lokantasını hizmete açan evli ve 3 çocuk annesi Şükran Cansever, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve nesli koruma altına alınan inci kefali balığı için konulan 3 aylık avlanma yasağına, 'Almayacağız,...

Balık lokantasından avlanma yasağına destek
VAN'da ilk tandırda balık lokantasını hizmete açan evli ve 3 çocuk annesi Şükran Cansever, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve nesli koruma altına alınan inci kefali balığı için konulan 3 aylık avlanma yasağına, 'Almayacağız, pişirmeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz' sloganıyla destek verdi. Cansever, yasak süresince lokantasında inci kefali pişirmeyeceklerini söyledi.
Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığının neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklandı. Jandarma av yasağına uyulması için karadan ve sudan 7/24 denetim yapıyor. Van'da 'Tandırvan' balık lokantası işleten Şükran Cansever, av yasağına 'Almayacağız, pişirmeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz' sloganıyla destek verdi. Cansever, Van balığının tanıtımına büyük katkı sunduklarını belirterek, şöyle dedi:
"Van ekonomisi için önemli bir katma değer olan ve binlerce insanın geçim kaynağı haline gelen Van balığına herkesin özveriyle sahip çıkması gerekir. Yemesini, yedirmesini  biliyorsak, bu eşi benzeri olmayan hazineyi de korumasını ve daha çok zenginleşmesini de bilmemiz gerekir. Son zamanlarda Van halkı, avlanma yasağına önemli ölçüde uyuyor. İnsanlar artık Van balığının dışında başka balık olmadığını farkında. Bunda son iki yıldır uygulanan sıkı denetimler ve cezai işlemler de etkili oldu. Balık üreme dönemlerinde, başkalarının şoklu balığı varsa, bizim de kurutulmuş, tuzlu balığımız vardır. Bu süre zarfında yine unutulmuş bir gelenek olan tuzlu balığı da müşterilerimize sevdirmeye çalışacağız. Ancak yüksek tansiyon problemi olanlara kesinlikle vermiyoruz."

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