'Balık çiftlikleri Akdeniz foklarına tehdit' iddiası

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Karaburun İlçesi'nde Akdeniz Foku ve habitatlarının korunması kapsamında çalışmalar yürüten Karaburun Yerel Fok Komitesi, ilçe açıklarına Agromey A.Ş. tarafından 3 milyon 870 bin metrekare alanı kapsayacak balık çiftliği yapılmak istenmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Komite, balık çiftliklerinin Akdeniz Foku'na büyük ölçüde tehdit oluşturduğunu savundu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz Foku'nun gözlem ve belgeleme çalışmalarını sürdüren Karaburun Yerel Fok Komitesi, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde bir firma tarafından 3 yeni balık çiftliği yapılmak istenmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Projeyle ilgili dosyayı inceleyip görüşlerini ilgili kurumlara ilettiklerini komite üyeleri, Karaburun Yarımadası'nın, Türkiye'nin 305 Önemli Doğa Alanı'ndan biri olduğuna dikkat çekti. Komite tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, '…ekosistem ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığıyla ve gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından mutlaka Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) olarak ilan edilmesi gereken ulusal ve uluslararası açıdan önemli bir yarımada...' olarak tanımlanan Karaburun Yarımadası'nın, ÖÇKA ilan edilmesi için teklif raporu Bakanlar Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmış. Bakanlar Kurulu kararını bekleyen rapora Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında tüm ilgili Bakanlık/kurumlar olumlu görüş bildirmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da, Karaburun Yarımadası'nı ÖÇKA olarak ilan edilmesinin uygun olduğunu bildiren kurumlar arasında yer almaktaydı Agromey Projesi'nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca verilen uygunluk yazıları yer almaktadır. Bakanlığın bir taraftan Karaburun Yarımadası ÖÇKA İlanı Teklif Raporu'na 'Olumlu' görüş verirken, diğer taraftan 'Su Ürünleri Yetiştiriciliği için Potansiyel Alanları Protokolü' çerçevesinde yarımadanın balık çiftlikleri ile çevrelenmesine uygunluk vermesi çelişkili bir durumdur. Akdeniz Fokları ve habitatları ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle koruma altındadır. Akdeniz Foku'nun Karaburun İlçesi kıyılarında en sık gözlemlendiği alanlar, Karaburun- Kaynarpınar- Mordoğan kıyıları olup, Agromey Projesi kapsamında balık çiftliğinin kurulması planlanan alanlarla çakışmaktadır. Bu alanlarda Akdeniz Foklarının üreme ve yaşam alanları bulunmaktadır. Geçmişte, Karaburun Yarımadası'nda balık çiftlikleri kaynaklı Akdeniz Foku ölümleri yaşanmıştır. Konu yargıya taşınmış balık çiftliği sahipleri para cezası ile cezalandırılmıştır. Benzer sorunların yaşanmaması açısından bu bölgede balık çiftliği kurulmamalıdır."

"DENİZ ÇAYIRLARI DA ZARAR GÖRÜYOR"

Söz konusu bölgede deniz çayırlarının da yoğun olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Balık çiftlikleri deniz dibine çöken yem artıkları, suya karışan kimyasallardan kaynaklı aşırı kirlilik ve oksijensiz kalan ortamla, koruma altında olan deniz çayırları ve içinde barınan türlere zarar vermekte, türler ve habitatlar yok olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Agromey Projesi kapsamında oluşacak kirlilik, deniz çayırlarını ve balık varlığını olumsuz etkileyecektir. Proje kapsamında kurulması düşünülen alanda balık kafesleri, kıyı balıkçılarına ağ atacak yer bırakmayacak, bölgedeki kıyı ve çökertme dalyan balıkçılığını baltalayacaktır. Karaburun Mordoğan arasındaki bu alan aynı zamanda dalış kulüplerinin su altı sporları eğitimlerini verdikleri su altı zenginliğine sahip alanlardır. Yine bu bölgede pek çok mavi bayrak statüsünde koylar, plajlar, doğal kıyı alanları, turizm tesisleri ve yerleşim alanları mevcuttur. Bölge önemli bir turizm alanıdır. Balık çiftliği gibi kirletici ve habitatı bozucu faaliyetler yerel ekonomiye zarar verecektir" denildi.

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