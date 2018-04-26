Balık atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

ORDU Üniversitesi (ODÜ) tarafından hazırlanan projeyle, değerlendirilemeyen balık atıklarından kaynaklanan, çevre kirliliği ve atıkların ortadan kaldırılma probleminin çözülmesi için çalışma başlatıldı.ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, ülkemizde değerlendirilmeyen balık atıklarından kaynaklanan ciddi çevre kirliliği ve atıkların ortadan kaldırma probleminin çözülmesi ve geri dönüşüm ile katma değeri yüksek protein hidrolizatı üretimi yapılabileceği ortaya konuldu.Su ürünleri işleme fabrikalarında işlenen su ürünlerin yüzde 50’sinden daha fazla oranında elde edilen balık atıklarının, çok az bir kısmının hayvan yeminde kullanılmak üzere balık fabrikalarına gönderildikten sonra geri kalanının değerlendirilmeden, kirlilik unsuru olarak çevreye bırakılmasından dolayı ODÜ tarafından bir çalışma başlatıldı. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölümü İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Tokur danışmanlığında yürütülen ve Dr. Öğretim Görevlisi Koray Korkmaz tarafından gerçekleştirilen doktora tezi ile ülkemizde değerlendirilmeyen balık atıklarının sebep olduğu çevre kirliliği ve atıkların ortadan kaldırılarak geri dönüşüm ile katma değeri yüksek protein hidrolizatı üretimi yapılabileceği belirtildi. Gerçekleştirilen çalışma ile balık protein hidrolizatlarının ticari ürün olarak fonksiyonel gıda, hayvansal yem, organik gübre ve evcil hayvan gıdası olarak kullanıldığı gibi tıp ve farmakolji alanında da değerlendirileceği sonucuna ulaşıldı.Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan ODÜ Rektörü Prof.Dr. Tarık Yarılgaç, çalışmanın önemli boyutta olduğunun altını çizerek, "Atıkların kontrol altına alınarak kirlilik unsuru olmaktan ziyade yüksek potansiyele sahip geri dönüşüm kaynakları olarak değerlendirilmesi, ülke ekonomileri açısından katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar dünya genelinde son yıllarda giderek artmaktadır. Bu sebeple su ürünleri sektörü, atık yönetimine yönelik bilinçli bir politika oluşturarak su ürünleri atıklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaları ülke genelinde artırmayı ilke edinmeli ve bu atıkları ekonomik alanda kazanç sağlanacak ürünlere dönüştürülmelidir. Bu kapsamda atıkları ortadan kaldırma ve geri dönüşüm yöntemleri üzerine çalışmalarını Prof. Dr. Bahar Tokur ve Dr. Öğretim Görevlisi Koray Korkmaz’a ülkemizdeki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilirliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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