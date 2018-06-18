Balık ağına dolanan kedi yavruları kurtarıldı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde balık restoranın dekoratif amaçlı kullandığı ağlara takılan iki kedi yavrusu, Döşemealtı Doğa Sporları Kulübü (DÖDOSK) Başkanı Ahmet Şahin ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne kedinin, yavruları kurtarılırken işyerinin kapısından ayrılmaması dikkati çekti.

Döşemealtı Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nde hizmet veren balık restoranın dekor amaçlı kullandığı balık ağlarına takılan iki kedi yavrusu mahsur kaldı. Restoranın yanında ofisi bulunan DÖDOSK Başkanı mali müşavir Ahmet Şahin, sabah saatlerinde işyerine geldiğinde kedilerin sesini duydu. Çevreyi araştıran Şahin, sesin restoranın otopark bölümünden geldiğini fark etti. Diğer ofis çalışanları ve çevredekilerin de araştırmasıyla iki kedi yavrusunun dekor olarak kullanılan balık ağlarına dolanarak mahsur kaldığı tespit edildi.

Bıçakla ağları keserek yavruları bulundukları yerden alan Ahmet Şahin ve yanındakiler daha sonra dolandıkları ağlardan da kurtardı. Anne kedinin kurtarma çalışmaları boyunca işyerinin kapısından ayrılmaması dikkati çekti.

Ahmet Şahin, kedilerin muhtemelen 2- 3 gündür mahsur kaldığını belirterek, "Bayram dolayısıyla kapalıydık. Bu sabah işyerini açınca durumu fark ettik. Restoran işletmecisi arkadaşımız bakımı üstlendi. Hemen süt, mama ve su verdik" dedi.



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