Baldızının kızına cinsel istismara 10 yıl 5 ay hapis cezası

İZMİR’de, baldızının 5 yaşındaki kızı G.E.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa D. (33), 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mustafa D., bacanağının cezaevine girmesinin ardından 2018 yılında zaman zaman yalnız kalmaması için Konak ilçesinde oturan baldızı Dilek B.'nin evinde kalmaya başladı. İddiaya göre baldızının evde olmadığı zamanlarda, onun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Küçük kız da bu durumu annesine anlattı. Bunun üzerine Dilek B. polise giderek, Mustafa D.’den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan G.E.B., annesinin evde olmadığı zamanlarda Mustafa D.’nin cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mustafa D. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nden görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Mustafa D., küçük kızın annesi Dilek B., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Mustafa D., "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimle sorunlarımız olduğu dönemde baldızımın evinde birkaç kez kaldım ama düzenli olarak kalmadım. İddia edildiği gibi cinsel istismarda bulunmadım. Eşimle aram düzelince evime geri döndüm. Baldızım eşimden boşanmamı söyledi. Ben de karşı çıkınca eşimi arayıp ‘Kocanı sana yar etmeyeceğim’ demiş. Kendisi madde kullanıyor. Bana iftira attı" dedi. Sanığın eşi Melek D. de kız kardeşinin iftira attığını öne sürerek, "Eşimin kardeşimle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bunu kardeşime sorduğumda, ‘Kocan bana yar olmayacaksa sana da yar olmayacak’ dedi. Kocam benimle barışıp evine dönünce böyle bir iftira attığını öğrendik" dedi.'OLAYI KIZIM ANLATTI'Küçük kızın annesi Dilek B. ise kimseye iftira atmadığını belirterek, "Yaşanan olayı bana kızım anlattı. Onunla yalnız kalmak istemediğini söyledi ve yaptıklarını anlattı. Ben de polise giderek şikayette bulundum" diye konuştu.Duruşma savcısı, esasa yönelik mütalaasında, toplanan deliller ve mağdurun anlattıkları dikkate alındığında sanığın suçu işlediği kanaatine varıldığını belirterek, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik de sanığın cezalandırılmasını ve herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi.Mahkeme heyeti, sanığı, baldızının kızına yönelik ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.