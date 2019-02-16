Zeki GÜNAL - İstanbul - FATİH Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.
Balat'ta 4 katlı binada çökme(1)
Zeki GÜNAL - İstanbul - FATİH Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.
16 Şubat 2019 Cumartesi 15:03
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