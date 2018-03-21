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Balat sahil yolunun bir bölümü 1 ay kapalı olacak

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi'nin Unkapanı-Balat İstikametinin, yarından itibaren...

Balat sahil yolunun bir bölümü 1 ay kapalı olacak

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi'nin Unkapanı-Balat İstikametinin, yarından itibaren 1 ay boyunca trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
Açıklamada şöyle denildi:
Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı'nın geçeceği güzergahta alt yapı çalışması yapılması zorunluluğu doğmuştur. Sistemin kurulacağı geçiş bölgelerinde kalacak olan atık su ve yağmur suyu hatlarının yerlerinin değiştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi'nin Unkapanı-Balat İstikameti 22 Mart Perşembe gününden itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Bölgedeki trafik akışı bir ay süreyle tek şeritten çift yönlü sağlanacaktır. 1100 metre uzunluğundaki çalışma hattında vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kısa sürede bitirilebilmesi için iki farklı noktada aynı anda başlatılacak ve ekipler 2 vardiya halinde çalışacaktır. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları önemli duyurulur. 

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