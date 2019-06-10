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Bakkal ve eşine 'kiralık daire' dayağı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bakkal dükkanı işleten Mustafa Mamuk (50) ile eşi Sibel Mamuk (45), kiralık daireyi göstermelerini isteyen 2 kişi tarafından bilgileri olmadığını söyleyince dövüldü. Çift, birinin polis olduğunu öğrendikleri...

Bakkal ve eşine 'kiralık daire' dayağı
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bakkal dükkanı işleten Mustafa Mamuk (50) ile eşi Sibel Mamuk (45), kiralık daireyi göstermelerini isteyen 2 kişi tarafından bilgileri olmadığını söyleyince dövüldü. Çift, birinin polis olduğunu öğrendikleri 2 saldırgandan şikayetçi oldu.
Olay, turistik Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesi'nde geçen Cumartesi günü meydana geldi. 22 yıldır bakkallık yapan Mustafa Mamuk ve Sibel Mamuk çiftinin dükkanına gelen O.G. ve E.P., "Bizi Nesrin Hanım gönderdi" diyerek, kiralık daireyi göstermelerini istedi. Mustafa Mamuk, kiralık daireden haberinin olmadığını ve Nesrin Hanım'ı da tanımadığını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Küfürlü konuşma nedeniyle tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa Mamuk, yüzünden ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanırken, kavgayı ayırmaya çalışan eşi de dövüldü. Sibel Mamuk da saldırıda yüzünden yaralandı, zedelenen kolu alçıya alındı.
Mustafa Mamuk, tanımadığını belirttiği birinin polis olduğunu öğrendiği saldırganlardan şikayetçi olurken, eşine 10 gün, kendisine de 11 gün rapor verildiğini belirtti.

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