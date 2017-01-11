Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...

Bakırköy’deki Tenis Kortu’na ‘Okul’

Ezgi ÇAPA/iSTANBUL, () BAKIRKÖY'ün Ataköy semtinde tenis kortlarının bulunduğu spor alanına ‘okul’ yapılmasına karar verildi. Karara itiraz eden CHP grubu, “Yıllardır kullanılan bir spor alanı kaldırılarak imam...

Bakırköy’deki Tenis Kortu’na ‘Okul’

Ezgi ÇAPA/iSTANBUL, () BAKIRKÖY'ün Ataköy semtinde tenis kortlarının bulunduğu spor alanına ‘okul’ yapılmasına karar verildi. Karara itiraz eden CHP grubu, “Yıllardır kullanılan bir spor alanı kaldırılarak imam hatip lisesi yapılmak isteniyor. Bu çok açık ve net” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA”…
Ataköy’de üzerinde 3 adet tenis kortu, spor alanları ve küçük bir yapının bulunduğu, Emlak Bankası tesislerinin bulunduğu ‘Spor Tesisi Alanı’, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan plan değişikliği ile ‘Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı’na çevrildi. Plan değişikliğinin “ihtiyaç doğrultusunda” yapıldığının belirtildiği rapora göre, 12 bin 633 metrekarelik alanın bir kısmına okul yapılacak. Ziraat Bankası’nın mülkiyetinde bulunan arazide okulun yanı sıra yurt, kütüphane, spor tesisi, sergi-konferans salonları gibi bölümler de yer alabilecek.

“İMAM HATİP YAPILMAK İSTENİYOR, ÇOK AÇIK”
Plan değişikliğinin görüşüldüğü meclis sırasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tonguç Çoban, bu alanın yıllardır Bakırköylüler tarafından spor alanı olarak kullanıldığının altını çizdi. Çoban, “Yıllardır kullanılan bir spor alanı kaldırılarak imam hatip lisesi yapılmak isteniyor. Bu çok açık ve net” dedi. Okul yapma talebinin Milli Eğitim Bakanlığı ya da arazinin sahibi olan Ziraat Bankası’ndan değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını vurgulayan Çoban “Bu bir dayatmadır. O bölgedeki imam hatiplerin doluluk oranlarına bakalım, çoğu boş. Önce onların tamamlanması lazım. Bu yanlış karardan dönülmesini talep ediyoruz” dedi.
Oylamaya sunulan rapor CHP’li üyelerin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55