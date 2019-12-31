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Bakırköy Meydanı'nda yılbaşı hazırlığı
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıla girmek için meydana gelen vatandaşlar, ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi. Yeni yıla saatler kala Bakırköy Cumhuriyet...
GENEL 31.12.2019, 22:15
Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Yeni yıla girmek için meydana gelen vatandaşlar, ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi.
Yeni yıla saatler kala Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gece yarısına saatler kala hareketlilik yaşanıyor.
Meydana gelen vatandaşlar ışıklandırmaların önünde fotoğraf çekildi. Öte yandan polis güvenlik önlemleri aldı. Şüphe üzerine durdurulanların GBT kontrolleri yapıldı.
(FOTOĞRAF)
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