Bakırköy Halk Pazarı'nda nevruz kutlamaları yapıldı

İhsan YALÇIN-Erhan TEKTEN-Güven USTA- İSTANBUL,()

BAKIRKÖY Halk Pazarı alanında nevruz kutlamaları yapıldı. HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamalarına, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Eş Sözcüleri Gülistan Koçyiğit, Atilla Özdoğan ve Gülçin Avşar'ın yanı sıra HDP il ve ilçe eş başkanları, sendika temsilcileri, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamada konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, "Kendi iktidarını devam ettirmek isteyenler zulmü her yere yayıyorlar. Evlerimizin içine, sokaklarımıza, iş yerlerimize, tarlalarımıza o zulmü taşıyorlar. Bu zulümle abat olacaklarını sanıyorlar. Halk size 'hayır' diyecek, bunu durduracak. Nasıl 16 Nisan'da 'hayır' dediysek, şimdi de alanlarda sokaklarda meydanlarda faşizmi yıkacağız, bu gidişata dur diyeceğiz" dedi. Temelli'nin konuşmasının ardından Kürtçe ve Türkçe türkülerle alanda bulunanlar halay çekti.