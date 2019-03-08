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Bakırköy'deki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

  Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, ()  BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nın karşısında önceki gün bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen Abdullah Ö. (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Olay önceki gün Bakırköy Adalet Sarayı'nın...

Bakırköy'deki silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

 

Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, ()  BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nın karşısında önceki gün bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen Abdullah Ö. (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay önceki gün Bakırköy Adalet Sarayı'nın karşısında meydana gelmişti. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir cinayet davası görülmüştü.  Adliye polisi davanın taraflarını yarım saat arayla güvenlik kapsamında adliyeden çıkarmıştı.  Yarım saat sonra adliyenin karşısında silahlı saldırı meydana gelmiş, 16 yaşındaki Eren C. kalçasından yaralanmıştı. Olayı ise  cinayet davasında yargılanan 22 yaşındaki tutuklu sanığın babası Abdullah Ö.'nün gerçekleştirdiği tespit edilmişti.  Abdullah Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından  Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir şekilde yaralandığını, kuvvetli suç şüphesi, şüpheli ve mağdurun ifadeleri ve delillerin tam olarak toplanmamış olması nedeniyle Abdullah Ö.'nün  tutuklanmasına karar verdi. Abdullah Ö. ilk ifadesinde "Kemerle bana vuracaklardı ben de silahla karşılık verdim" demişti. 

(FOTOĞRAF)

 

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